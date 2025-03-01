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لبنان

مفاجأة من الجنوب.. ما فعلته إسرائيل "غير متوقع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2025 | 02:45
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تبيَّن أنَّ العدو الإسرائيليّ، وقبيل انسحابه من بلدات الخط الحدودي في جنوب لبنان، قد عبث بجثث ورفات الشهداء الذين تمَّ انتشالهم لاحقا من قبل الفرق والهيئات الإغاثية.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ نتائج فحوصات الـ"DNA" التي كانت تُجرى لرفات شهداء، تأتي غير مُتطابقة مع التقديرات الأولية بشأن هوية أصحابها، ما يُصعب عملية التعرُّف على الشهداء بشكلٍ سريع.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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