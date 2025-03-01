مفاجأة من الجنوب.. ما فعلته إسرائيل "غير متوقع"

Advertisement

تبيَّن أنَّ العدو الإسرائيليّ، وقبيل انسحابه من بلدات الخط الحدودي في جنوب لبنان، قد عبث بجثث ورفات الشهداء الذين تمَّ انتشالهم لاحقا من قبل الفرق والهيئات الإغاثية.ووفقاً للمعلومات، فإنَّ نتائج فحوصات الـ"DNA" التي كانت تُجرى لرفات شهداء، تأتي غير مُتطابقة مع التقديرات الأولية بشأن هوية أصحابها، ما يُصعب عملية التعرُّف على الشهداء بشكلٍ سريع.