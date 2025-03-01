أسعار الخضار الى مزيد من الارتفاع

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لبنان
أسعار الخضار الى مزيد من الارتفاع
Lebanon 24
01-03-2025
|
03:15
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تشهد أسواق طرابلس، وخصوصًا في أول طلعة الرفاعية وسوق العطارين، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الخضار، ما يثقل كاهل المواطنين مع بدء شهر رمضان المبارك.
وبحسب جولة على الأسواق، بلغ سعر كيلو الخيار 150,000 ليرة، باقة الخس 90,000، باقة البصل الأخضر 100,000، فيما وصلت باقة البقلة إلى 70,000 ليرة والروكا 50,000 ليرة. هذه الأرقام تجعل من إعداد طبق الفتوش التقليدي عبئًا ماليًا على العائلات.
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أمام هذا الواقع، يطرح المواطنون تساؤلات عن دور الاجهزة المعنية في ضبط الأسعار، وسط غياب أي رقابة فعلية تمنع هذا الاستغلال، في وقتٍ تزداد فيه الأوضاع المعيشية صعوبة.
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