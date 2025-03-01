أسعار الخضار الى مزيد من الارتفاع

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تشهد أسواق طرابلس، وخصوصًا في أول طلعة الرفاعية وسوق العطارين، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الخضار، ما يثقل كاهل المواطنين مع بدء شهر رمضان المبارك.وبحسب جولة على الأسواق، بلغ سعر كيلو الخيار 150,000 ليرة، باقة الخس 90,000، باقة البصل الأخضر 100,000، فيما وصلت باقة البقلة إلى 70,000 ليرة والروكا 50,000 ليرة. هذه الأرقام تجعل من إعداد طبق الفتوش التقليدي عبئًا ماليًا على العائلات.أمام هذا الواقع، يطرح المواطنون تساؤلات عن دور الاجهزة المعنية في ضبط الأسعار، وسط غياب أي رقابة فعلية تمنع هذا الاستغلال، في وقتٍ تزداد فيه الأوضاع المعيشية صعوبة.