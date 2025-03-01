لمناسبة حلول شهر رمضان.. رسالة من سلام الى اللبنانيين

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه في منصة "إكس": "أهنئ اللبنانيين والعرب والمسلمين جميعاً بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات".

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