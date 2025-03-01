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لبنان

لمناسبة حلول شهر رمضان.. رسالة من سلام الى اللبنانيين

Lebanon 24
01-03-2025 | 01:43
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه في منصة "إكس": "أهنئ اللبنانيين والعرب والمسلمين جميعاً بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات".
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