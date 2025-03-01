على أوتوستراد خلدة.. قتيل و3 جرحى في حادث سير

أفادت غرفة التحكم المروري عبر منصة "إكس" عن وقوع قتيل و3 جرحى في حادث اصطدام بين "بيك اب" ودراجة نارية على اوتوستراد خلدة المسلك الشرقي، وبأن دراجا من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة".

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