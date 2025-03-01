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لبنان
رسامني: رائحة الجنوب تحمل تاريخا من الصمود والعزة تلامس الوجدان
Lebanon 24
01-03-2025
|
02:16
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى "حجم الدمار الذي خلفته المأساة، خلال الجولة التفقدية التي قمنا بها اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، وبحضور زملائي وزيري البيئة والطاقة، في القرى الجنوبية المنكوبة جراء الحرب، لكننا لمسنا أيضًا عزيمة لا تلين وإرادة لا تُكسر".
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وقال عبر حساب وزارة الاشغال على منصة "اكس": "صمودكم المشرف هو حجر الأساس الذي سنبني عليه مرحلة النهوض وإعادة الإعمار. رائحة الجنوب تحمل تاريخًا من الصمود والعزة، تلامس الوجدان وتحرك المشاعر، فتوقظ فينا إحساسًا أعمق بالانتماء والمسؤولية. هنا تتجسد معاني التضحية والثبات، ويتجلى المعنى الحقيقي للوطنية في أرض تبقى شامخة رغم الجراح".
وتابع: "ملتزمون بالكامل بالوقوف إلى جانب الجنوبيين وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعمكم، فأنتم روح هذه الأرض، وبإصراركم ستنبض بالحياة من جديد، أقوى وأجمل مما كانت. لن نترككم وحدكم، فالأمل راسخ رغم المحن، ومستقبلٌ أكثر إشراقًا بانتظار جنوبنا الحبيب، ووطننا العزيز لبنان".
وختم: "ندعو جميع اللبنانيين إلى زيارة الجنوب ورؤية الواقع بأم أعينهم، فليس من رأى كمن سمع، ولا يمكن إدراك حجم المعاناة والتضحيات إلا بالوجود بين أهلها. الجنوب ليس مجرد جغرافيا، بل رسالة صمود وكرامة تستحق أن تُروى وتُحترم".
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