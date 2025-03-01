"لبنان بغنية".. حفلان بتوقيع سمية بعلبكي في مهرجان البستان

تطل الفنانة اللبنانية سمية البعلبكي، يومي الأحد والإثنين 2 و 3 آذار الجاري، وذلك في حفلين ضمن مهرجان البستان الدولي الذي يُقام سنوياً في منطقة برمانا - جبل لبنان.

الحفلان المنتظران يأتيان تحت عنوان "لبنان بغنية"، وهما يمثلان تحية مزدوجة للبنان والأغنية اللبنانية، وسيقود الفرقة الموسيقية التي تضم عازفين لبنانيين، المايسترو لبنان بعلبكي، فيما ستكون هناك مشاركة لكورال جامعة "سيدة اللويزة".

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والفنانة القديرة ستكون ضيفة شرف في المهرجان من خلال الحفلين اللذين سيبدآن اعتباراً من الساعة 8.30 مساءً، فيما يقول شقيقها المايسترو لبنان بعلبكي لـ"لبنان24" إن "الأغاني ستتحدث عن لبنان وستكون لصباح وفيروز وزكي ناصيف ووديع الصافي".

وكشف بعلبكي أنه سيكون للمسرحي والفنان جورج خباز ظهور خاص خلال المهرجان علماً أنه عضو ضمن لجنة مهرجان البستان.

وختم: "لقد أتتمنا التحضيرات ونحن على جهوزية للمهرجان الذي يمثل عنوان أمل وفرح للبنانيين".