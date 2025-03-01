في حارة حريك وبرج البراجنة... "الريجي" تضبط مصنوعات مهرّبة ومزوّرة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن جهاز مكافحة التهريب فيها ضبط كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والسجائر الإلكترونية، نتيجة عمليات دهم نفذها في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.