بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحية تقدير من وزير الداخلية للعاملين في المديرية

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بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، توّجه وزير الداخلية أحمد الحجار بتحية تقدير إلى العاملين في هذه المديرية الحيوية، الذين يكرّسون حياتهم لحماية المواطنين في أصعب الظروف.وقال الحجار: "إن تضحياتكم تشكّل درعًا في مواجهة المخاطر والكوارث، انتم مثال للالتزام والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين. حماكم الله".