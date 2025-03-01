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لبنان

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحية تقدير من وزير الداخلية للعاملين في المديرية

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:26
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بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، توّجه وزير الداخلية أحمد الحجار بتحية تقدير إلى العاملين في هذه المديرية الحيوية، الذين يكرّسون حياتهم لحماية المواطنين في أصعب الظروف.

وقال الحجار: "إن تضحياتكم تشكّل درعًا في مواجهة المخاطر والكوارث، انتم مثال للالتزام والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين. حماكم الله".
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