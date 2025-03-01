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لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحية تقدير من وزير الداخلية للعاملين في المديرية
Lebanon 24
01-03-2025
|
03:26
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بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، توّجه وزير الداخلية أحمد الحجار بتحية تقدير إلى العاملين في هذه المديرية الحيوية، الذين يكرّسون حياتهم لحماية المواطنين في أصعب الظروف.
وقال الحجار: "إن تضحياتكم تشكّل درعًا في مواجهة المخاطر والكوارث، انتم مثال للالتزام والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين. حماكم الله".
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