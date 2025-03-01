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لبنان

عون مهنئاً بشهر رمضان: فليتشارك اللبنانيون معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:29
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هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: "جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين مع انطلاق الصوم الكبير بعد غدٍ لدى المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، في معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام".
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