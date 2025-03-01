الرئيس سليمان هنأ برمضان: للتفكير بمؤتمر مصالحة

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هنأ الرئيس العماد ميشال سليمان اللبنانيين برمضان والصوم للمسلمين والمسيحيين.وقال: "في هذا اليوم المبارك ندعو الى التأمل والتفكير بعقد مؤتمر للمصالحة مع انتهاء فترة الصوم والاعداد الشجاع له من اجل اطلاق عجلة بتاء الدولة الواحدة للجميع بالتساوي وتكريس رسالة لبنان المميزة".وختم: "نعم المصالحة، لان الفترة المقبلة هي فترة مخاض صعبة قبل التغيير المنتظر على مستوى الاقليم والعالم و تتطلب وحدة موقف في الداخل والصمود في وجه رياح التقلبات العاصفة".