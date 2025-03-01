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لبنان

"مازوت لبنان".. هذا سعره في سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2025 | 04:15
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رغم الاشتباكات التي حصلت عند الحدود اللبنانية - السورية خلال الآونة الأخيرة بين لبنانيين من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، ما زالت عمليات التهريب متواصلة عند الحدود، وما تبين هو أن "شرايين" نقل البضائع لم تنقطع لاسيما من خلال الجهات التي تُسيطر على ممرات التهريب في الجرود.
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وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أنَّ عمليات الحدود تقوم على تمرير بضائع غذائية، فيما التركيز يتم بشكل كبير على المازوت والمحروقات الأخرى التي ما زالت تخرج من لبنان باتجاه سوريا لبيعها بأسعارٍ مرتفعة، وتضيف: "حالياً، فإن صفيحة المازوت تباع بـ15.4 دولارات، لكن المهربين بيعونها للداخل السوري بنحو 30 دولاراً، ما يمنحهم أرباحاً مزدوجة على كل صفيحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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