الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في صور

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1 / 3 /2025، ما بين الساعة 11,30 والساعة 13,00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة السماعية– صور".

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