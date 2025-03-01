Advertisement

لبنان

العبسي: الأديان السماوية تتلاقى على المحبة والخير

Lebanon 24
01-03-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1327501-638764258809156226.jpg
Doc-P-1327501-638764258809156226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بحلول شهر رمضان، وتمنى ان "يتقبل الله صيام المؤمنين في الشهر الخير والبركة".

وتوقف في بيان عند "تزامن الصوم بين المسيحيين والمسلمين في اشارة لافتة الى ان الاديان السماوية تتلاقى على المحبة والخير والدعوة الى الصلاح".
Advertisement

وتمنى ان "يحمل الشهر الكريم البركة والخير والسلام لوطننا لبنان والامتين العربية والاسلامية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:28 | 2025-03-01
06:18 | 2025-03-01
06:04 | 2025-03-01
05:50 | 2025-03-01
05:50 | 2025-03-01
05:48 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24