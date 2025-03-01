العبسي: الأديان السماوية تتلاقى على المحبة والخير

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هنأ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بحلول شهر رمضان، وتمنى ان "يتقبل الله صيام المؤمنين في الشهر الخير والبركة".وتوقف في بيان عند "تزامن الصوم بين المسيحيين والمسلمين في اشارة لافتة الى ان الاديان السماوية تتلاقى على المحبة والخير والدعوة الى الصلاح".وتمنى ان "يحمل الشهر الكريم البركة والخير والسلام لوطننا لبنان والامتين العربية والاسلامية".