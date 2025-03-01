في لبنان والدول العربية.. كم بلغ عدد ساعات الصيام؟

تختلفُ ساعات الصيام في شهر رمضان 2025، من دولة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي وخطوط الطول والعرض لكل دولة ومدينة، فكلما ابتعدت الدولة عن خط الاستواء، شمالا أو جنوبا، زادت ساعات الصيام.



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والملاحظ أن عدد وقت الصيام في الدولة الواحدة يزيد مع مرور أيام الصيام خلال شهر رمضان، حيث قد يصل الفرق في وقت الصيام إلى ساعة تقريبا، وذلك مع زيادة عدد ساعات النهار. والملاحظ أن عدد وقت الصيام في الدولة الواحدة يزيد مع مرور أيام الصيام خلال شهر رمضان، حيث قد يصل الفرق في وقت الصيام إلى ساعة تقريبا، وذلك مع زيادة عدد ساعات النهار.



الدول التي تصوم أقل عدد من الساعات حول العالم



بخلاف الدول العربية، يمكن القول إن ساعات الصيام في تشيلي بأقصى غرب وجنوب غرب أميركا اللاتينية تصوم أقل عدد من الساعات خلال رمضان، وتصل إلى 12:44 ساعة، بينما يصوم المسلمون في نيوزيلندا حوالى 12:46 ساعة، في حين تصل ساعات الصيام في كينيا إلى 13:15 ساعة و13:17 ساعة في إندونيسيا وأوغندا.



أما في ماليزيا، فيصوم سكانها 13:18 ساعة، في حين يصوم سكان جزر المالديف 13:21 ساعة، بينما يصوم سكان بروناي 13:22 ساعة، في حين يصوم التشاديون 13:31 ساعة، وبفارق دقيقة واحدة يصوم سكان مالي (13:32 ساعة).



أمّا في دول شمال أوروبا، فيصوم المسلمون أكثر عدد من الساعات، حيث يصل عدد ساعات الصيام في السويد والنرويج وفنلندا إلى 20 ساعة ونصف، وقد يتجاوز في بعض المناطق 21 ساعة.

ماذا عن الدول الأخرى؟

1- لبنان: عدد ساعات الصيام 12.56

2- سوريا: عدد ساعات الصيام 12.54

3- فلسطين: عدد ساعات الصيام 12.56

4- الأردن: عدد ساعات الصيام 12.55

5- العراق: عدد ساعات الصيام 12.54

6- الكويت: عدد ساعات الصيام 12.56

7- السعودية: عدد ساعات الصيام 12.57

8- قطر: عدد ساعات الصيام 13.00

9- الإمارات: عدد ساعات الصيام 12.59

10- عمان: عدد ساعات الصيام 12.59

11- اليمن: عدد ساعات الصيام 13.01

12- الصومال: عدد ساعات الصيام 13.14

13- جيبوتي: عدد ساعات الصيام 13.14

14- جزر القمر: عدد ساعات الصيام 13.28

15- مصر: عدد ساعات الصيام 12.56

16- السودان: عدد ساعات الصيام 13.06

17- ليبيا: عدد ساعات الصيام 12.55

18- تونس: عدد ساعات الصيام 12.53

19- الجزائر: عدد ساعات الصيام 12.56

20- المغرب: عدد ساعات الصيام 12.55

21- موريتانيا: عدد ساعات الصيام 13.00

(سكاي نيوز عربية)