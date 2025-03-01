وزير الأشغال التقى ستريدا جعجع.. هذا ما تمّ بحثه

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خلال اللقاء، تم بحث مختلف المشاريع الواقعة ضمن صلاحيات الوزارة في قضاء بشري، بما في ذلك متابعة ملف طريق حدشيت لإحالته إلى التنفيذ، ومشروع طريق وادي قنوبين الممتد من معمل الكهرباء حتى دير سيدة قنوبين، والذي لُزِّم في عام 2019 ولم يُنفَّذ بعد، بطول حوالي 4 كلم.كما نوقش إعداد ملف تلزيم لحائط الدعم على الطريق الرئيسية عند مدخل مدينة بشري من ناحية حدشيت، نظرًا لأهمية هذا المشروع في ظل التصدع الذي يشكل خطرًا على السلامة العامة.بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مشاريع صيانة الطرق في مختلف قرى وبلدات قضاء بشري.