Advertisement

لبنان

وزير الأشغال التقى ستريدا جعجع.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
01-03-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1327534-638764313351148878.png
Doc-P-1327534-638764313351148878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، النائبة ستريدا جعجع يرافقها النائب السابق جوزيف إسحق، لتهنئته بنيل الحكومة الثقة.

خلال اللقاء، تم بحث مختلف المشاريع الواقعة ضمن صلاحيات الوزارة في قضاء بشري، بما في ذلك متابعة ملف طريق حدشيت لإحالته إلى التنفيذ، ومشروع طريق وادي قنوبين الممتد من معمل الكهرباء حتى دير سيدة قنوبين، والذي لُزِّم في عام 2019 ولم يُنفَّذ بعد، بطول حوالي 4 كلم.
Advertisement

كما نوقش إعداد ملف تلزيم لحائط الدعم على الطريق الرئيسية عند مدخل مدينة بشري من ناحية حدشيت، نظرًا لأهمية هذا المشروع في ظل التصدع الذي يشكل خطرًا على السلامة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مشاريع صيانة الطرق في مختلف قرى وبلدات قضاء بشري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
14:05 | 2025-03-01
13:47 | 2025-03-01
13:03 | 2025-03-01
12:39 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24