Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية والسيدة الأولى استقبلا ماجدة الرومي

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1327564-638764355798100387.png
Doc-P-1327564-638764355798100387.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السيدة ماجدة الرومي التي هنأت بانتخاب الرئيس عون وتمنت له التوفيق في قيادة البلاد الى بر الأمان والاستقرار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: الاعتصامات السلمية مقبولة ولكن الاعتداءات وقطع الطرقات ليست تعبيراً عن الرأي
lebanon 24
01/03/2025 22:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يرحب بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويقول إن الوحدة "ستغلب" إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/03/2025 22:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب: آن الاوان لدعوة رئيس الجمهورية الى طاولة حوار وطني
lebanon 24
01/03/2025 22:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط من بعبدا: التحديات كبيرة جداً ولكن سنكون الى جانب رئيس الجمهورية
lebanon 24
01/03/2025 22:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الجمهورية

العماد جوزف عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
14:05 | 2025-03-01
13:47 | 2025-03-01
13:03 | 2025-03-01
12:39 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24