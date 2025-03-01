رئيس الجمهورية والسيدة الأولى استقبلا ماجدة الرومي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السيدة ماجدة الرومي التي هنأت بانتخاب الرئيس عون وتمنت له التوفيق في قيادة البلاد الى بر الأمان والاستقرار.

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