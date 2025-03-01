هدده بخطف وقتل عائلته.. الأمن يوقف سوريًا ابتز طبيبًا بمبلغ كبير (صورة)

صــدر عــــن المديرية العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامة البــــــلاغ الآتـي:



"بتاريخ 19-2-2025، ادعى أحد الأطباء بتعرضه للتهديد عبر تطبيق الواتساب من قبل شخص مجهول الهوية، بحيث أرسل له رسالة بتاريخ 18-2-2025 من رقم عراقي، مهددا إياه وعائلته بالخطف والقتل. كما قام بابتزاز الطبيب بمبلغ مالي وقدره /50,000/ دولار أميركي.

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على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها للعمل على تحديد هوية مستخدم الرقم العراقي وتحديد مكان وجوده وتوقيفه.