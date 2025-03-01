Advertisement

لبنان

هدده بخطف وقتل عائلته.. الأمن يوقف سوريًا ابتز طبيبًا بمبلغ كبير (صورة)

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1327566-638764360316954484.jpg
Doc-P-1327566-638764360316954484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديرية العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامة البــــــلاغ الآتـي:

"بتاريخ 19-2-2025، ادعى أحد الأطباء بتعرضه للتهديد عبر تطبيق الواتساب من قبل شخص مجهول الهوية، بحيث أرسل له رسالة بتاريخ 18-2-2025 من رقم عراقي، مهددا إياه وعائلته بالخطف والقتل. كما قام بابتزاز الطبيب بمبلغ مالي وقدره /50,000/ دولار أميركي.
Advertisement
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها للعمل على تحديد هوية مستخدم الرقم العراقي وتحديد مكان وجوده وتوقيفه.
 وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

-    و. ع. ر. (مواليد عام 2002، سوري)

بتاريخ 25-2-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في بلدة عانوت.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، لجهة قيامه بتهديد الطبيب المذكور وابتزازه. كما أضاف أنه كان يعمل في مطعم بالعراق، وعند وصوله إلى لبنان استخدم رقما عراقيا لتفعيل تطبيق واتساب.

وبسبب معرفته السابقة بابن الطبيب، وعلمه بأن الطبيب ميسور الحال، أرسل له رسالة تهديد طالبا مبلغ /50,000/ دولار أميركي، ثم قام بحذف التطبيق خوفا من انكشاف أمره.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
14:05 | 2025-03-01
13:47 | 2025-03-01
13:03 | 2025-03-01
12:39 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24