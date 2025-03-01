قُرب مطعم.. العثور على جثة في هذه البلدة

عُثر على جثة المواطنة ج.د.م. (مواليد 1950) قرب مطعم وطى الصنوبر في بلدة غوسطا.



وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة والتحقيقات جارية لكشف الملابسات.

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