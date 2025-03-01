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لبنان

قُرب مطعم.. العثور على جثة في هذه البلدة

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:05
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عُثر على جثة المواطنة ج.د.م. (مواليد 1950) قرب مطعم وطى الصنوبر في بلدة غوسطا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة والتحقيقات جارية لكشف الملابسات.
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غوسطا

جثة

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