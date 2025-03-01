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لبنان

لمعاينة الأضرار.. مدير عام الشؤون الثقافية يتفقد المكتبات العامة في النبطية

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:45
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جال مدير عام الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة علي الصمد على المكتبات العامة في محافظة النبطية لمعاينة الأضرار التي لحقت بها  جراء العدوان الإسرائيلي. 
 
واستهل  الجولة بزيارة  مركز كامل يوسف جابر الثقافي في مدينة النبطية حيث كان في استقباله مدير المركز المحامي جهاد جابر وعباس جابر. ثم انتقل والوفد الى سرايا محافظة النبطية حيث التقى المحافظ هويدا الترك وكان عرض للأضرار التي تعرضت لها مدينة النبطية.
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ثم استكمل الجولة مع الوفد الى مكتبة بلدية النبطية حيث استقبله رئيس البلدية بالتكليف خضر قديح، ثم كانت جولة في مكتبة حسينية مدينة النبطية حيث عرض مديرها مهدي صادق للأضرار التي تعرضت له جراء العدوان الاسرائيلي.

وتفقد المدير العام مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في مدينة بنت جبيل، حيث كان باستقباله رئيس البلدية عفيف بزي الذي اطلعه على أقسام المركز وعلى واقع النشاطات الثقافية التي سيتم اطلاقها بالتعاون مع وزارة الثقافة. وأبلغ تحيات وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة لجميع العاملين في المكتبات الثقافية ودعمه لهم. وأشار الى ان اهتمام الوزارة ينصب على النهوض بالقطاع الثقافي وذلك بالتوازي مع جهود الحكومة لتحقيق النهوض الاقتصادي واطلاق عملية إعادة الاعمار.
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