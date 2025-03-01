"التيار الوطني الحر" يواصل لقاءاته في مؤتمر مستقبل المسيحيين في لبنان ببودابست

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فقد استُتبع المؤتمر بعشاء عمل بدعوة من سفيرة لبنان في هنغاريا السيدة جوانا قزي بمشاركة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الهنغارية اللبنانية، ومدير مكتب دعم المسيحيين المضطهدين في وزارة الخارجية الهنغارية.كما جال الوفد الذي ضم النائبة ندى البستاني ونائبة رئيس "التيار" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق لجنة العلاقات الديبلوماسبة بشير حداد، على البرلمان الهنغاري بدعوة من رئيس لجنة الصداقة الهنغارية اللبنانية ايمري فايكي وحضور السفيرة جوانا قزي، حيث جسّد المكان التاريخ الثقافي والعريق للشعب الهنغاري، وكان تأكيد على متانة العلاقة اللبنانية - الهنغارية.