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لبنان

ينفذان عمليات سرقة لهواتف ويتعاطيان المخدرات.. والأمن بالمرصاد (صورة)

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:33
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مختلف المناطق الجنوبية.
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على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من:

م. م. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
م. ش. (مواليد عام 1999، سوري)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما.

بتاريخ 22-2-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما في بلدة اللوبية قضاء صيدا، حيث عملت على توقيفهما بعد تنفيذهما عملية سرقة هاتف من داخل متجر في البلدة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة إقدامهما على سرقة هواتف خلوية من داخل المحالّ التجارية، وباستخدامهما أوراقًا ثبوتية مزوّرة في هذه العمليات. كما أنّهما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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