طرابلس... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار!

Advertisement

‎وقع إشكال في محلة باب الرمل، خلف مسجد طينال في طرابلس، بين سائق دراجة نارية وسائق دراجة هوائية تطور إلى إطلاق نار، وفق مندوبة "لبنان 24".وأقدم سائق الدراجة النارية على إطلاق النار باتجاه الآخر، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه قبل أن يفرّ هاربًا.‎وقد تم نقل الجريح إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لملاحقة الفاعل وكشف ملابسات الحادث.