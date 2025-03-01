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لبنان
قائد القطاع الغربي لليونيفيل يلتقي بقائد فوج التدخل الخامس للجيش
Lebanon 24
01-03-2025
|
10:53
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أعلن المكتب الإعلامي للقطاع الغربي لليونيفيل، في بيان، أن قائد القطاع الجنرال الإيطالي نيكولا ماندوليسي "التقى في إطار الاجتماعات واللقاءات مع الشخصيات الرئيسية في منطقة عمليات القطاع الغربي، بقائد فوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني العميد محمد ضاهر، وقد شكل الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين قوات اليونيفيل والمؤسسات المحلية العاملة في منطقة جنوب الليطاني. وخلال المناقشات، أكد الجنرال ماندوليسي على دور اليونيفيل في دعم ومساعدة الجيش اللبناني والسكان المحليين. كما أكد على التعاون الكامل مع فوج التدخل الخامس".
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وأكد المكتب الإعلامي في بيانه أن "قوات اليونيفيل ملتزمة تجاه مجتمعات جنوب لبنان وتعمل على استعادة الأمن والاستقرار، مع الاستمرار في دعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، وتواصل التأكيد على أهمية تنفيذ القرار 1701 وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أفعال قد تعرض الاستقرار الهش الذي يسود حالياً للخطر".
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