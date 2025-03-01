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لبنان

جابر: عقدنا العزم أن نعمل بروحية وطنية جامعة تعيد إعمار ما هدمته الحرب

Lebanon 24
01-03-2025 | 11:12
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رأى وزير المالية ياسين جابر أننا "في حكومة الإنقاذ والإصلاح عقدنا العزم أن نعمل بروحية وطنية جامعة بناءة تعيد إعمار ما هدمته الحرب، مسخّرين الإمكانات والإرادات الطيبة والصدق والإصلاح والشفافية لتأمين مستلزماته ولنبسلم نزيفاً وجرحاً اصاب اكثر من منطقة ولنقوم بالإصلاحات المطلوبة".
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وفي كلمة له خلال حفل رمضاني في النبطية، أكد جابر أنَّ "حفظ حقوق المودعين وتحريرها هو الهم الشاغل والالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها"، وأردف: "كذلك، فإنّ استقرار الأوضاع السياسية التي تمثلت في انتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد شغور تجاوز السنتين ونيف، بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة نالت ثقة نيابية وازنة، كلها عوامل تؤشر إلى أن مسيرة الاستقرار قد وُضعت على سكة قطار الإقلاع".
 
 
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