بالصور.. "هلال رمضان" يظهر في سماء لبنان

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً تم التقاطها في أكثر من منطقة لبنانية وتوثق لحظة ظهور هلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً للناشطين، فقد جرى رصد هلال رمضان بالعين المجردة فوق مناطق النبطية، صور، الخرايب وبيروت.