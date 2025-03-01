كم ساعة سيصوم اللبنانيون خلال شهر رمضان؟ إليكم هذه المعلومات

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وبحسب التوقعات الفلكية، تعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام بنحو 13 ساعة، مع اختلاف طفيف في الدقائق بين كل دولة وأخرى.وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل صياماً إلى الأكثر، وهي كالآتي:1-تونس 12:53 ساعة2-سوريا 12:54 ساعة3-العراق 12:54 ساعة4-المغرب 12:55 ساعة5-ليبيا 12:55 ساعة6-الأردن 12:55 ساعة7-الجزائر 12:56 ساعة8-مصر 12:56 ساعة9-الكويت 12:56 ساعة10-لبنان 12:56 ساعة11-فلسطين 12:56 ساعة12-السعودية 12:57 ساعة13-الإمارات 12:59 ساعة14-عمان 12:59 ساعة15-قطر 13 ساعة16-موريتانيا 13 ساعة17-اليمن 13:01 ساعة18-جيبوتي 13:1419-الصومال 13:1420-جزر القمر 13:28 ساعة (سبوتنك)