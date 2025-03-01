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لبنان

كم ساعة سيصوم اللبنانيون خلال شهر رمضان؟ إليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
01-03-2025 | 12:03
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تتراوح مدة الصيام هذا العام، في الدول العربية بين 13 ساعة و15 ساعة، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية.
وبحسب التوقعات الفلكية، تعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام بنحو 13 ساعة، مع اختلاف طفيف في الدقائق بين كل دولة وأخرى.
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وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل صياماً إلى الأكثر، وهي كالآتي:

1-تونس 12:53 ساعة
2-سوريا 12:54 ساعة
3-العراق 12:54 ساعة
4-المغرب 12:55 ساعة
5-ليبيا 12:55 ساعة
6-الأردن 12:55 ساعة
7-الجزائر 12:56 ساعة
8-مصر 12:56 ساعة
9-الكويت 12:56 ساعة
10-لبنان 12:56 ساعة
11-فلسطين 12:56 ساعة
12-السعودية 12:57 ساعة
13-الإمارات 12:59 ساعة
14-عمان 12:59 ساعة
15-قطر 13 ساعة
16-موريتانيا 13 ساعة
17-اليمن 13:01 ساعة
18-جيبوتي 13:14
19-الصومال 13:14
20-جزر القمر 13:28 ساعة (سبوتنك)
 

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