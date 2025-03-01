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لبنان

إشكال وسقوط جرحى.. هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
01-03-2025 | 12:14
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وقع إشكالٌ مسلحٌ عند مدخل سوق الخضار القديم في محلة جسر أبو علي -  طرابلس، تطور إلى تبادل إطلاق نار بين طرفي النزاع، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة للعلاج.
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وقالت المعلومات الأوليّة إنَّ "سبب الإشكال يعود إلى خلاف على خلفية بسطات مما أدى إلى تصاعد التوتر واستخدام الأسلحة".
 
 
ولا تزال الأجواء في المنطقة مشحونة وسط مخاوف في أوساط الأهالي من إمكانية اندلاع الإشكال مُجدداً.
 
 
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