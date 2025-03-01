"فحم" يؤدي لمأساة في بلدة لبنانية.. ماذا جرى؟!

عُثر على السوري عبد الوهاب الشوعة (20 عاماً) جثة هامدة داخل منزل يسكنه في بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح.

وأفيد بأنّ الشوعة قضى اختناقاً بسبب إشعال الفحم للتدفئة.