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لبنان

"فحم" يؤدي لمأساة في بلدة لبنانية.. ماذا جرى؟!

Lebanon 24
01-03-2025 | 12:39
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عُثر على السوري عبد الوهاب الشوعة (20 عاماً) جثة هامدة داخل منزل يسكنه في بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح.
 
 
وأفيد بأنّ الشوعة قضى اختناقاً بسبب إشعال الفحم للتدفئة.
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