"الإقتراب يعني السحق".. "تحذير" من وهاب!

نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: " لن يقتحم أحد جرمانا في سوريا، وإذا أراد النظام نهاية وخيمة فليحاول إقتحام جرمانا".

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