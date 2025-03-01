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لبنان

"الإقتراب يعني السحق".. "تحذير" من وهاب!

Lebanon 24
01-03-2025 | 14:05
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "لن يقتحم أحد جرمانا في سوريا، وإذا أراد النظام نهاية وخيمة فليحاول إقتحام جرمانا".
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وتابع: "الاقتراب من جرمانا يعني السحق، ونطالب أهلنا في جرمانا بعدم التعدّي".
 
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