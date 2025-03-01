"حزب الله" كاد يصل إلى حيفا.. مفاجأة إسرائيلية

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان هرتسي هليفي قوله أنّ حزب الله كان من الممكن أن يصل إلى حيفا في الحرب الأخيرة.



وقال:" لو هاجمنا حزب الله في 7 تشرين الاول لوصلت قواته إلى حيفا".

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