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لبنان

"حزب الله" كاد يصل إلى حيفا.. مفاجأة إسرائيلية

Lebanon 24
01-03-2025 | 14:07
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نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان هرتسي هليفي قوله أنّ حزب الله كان من الممكن أن يصل إلى حيفا في الحرب الأخيرة.

وقال:" لو هاجمنا حزب الله في 7 تشرين الاول لوصلت قواته إلى حيفا".
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