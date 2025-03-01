بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!

رصد مواطنون في منطقة الأوزاعي - بيروت، راجمة صواريخ موضوعة وسط الطريق وحولها أعلام "حزب الله".

وتبين أنّ الراجمة فارغة وقد جرى وضعها مؤخراً تزامناً مع تشييع أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله يوم الأحد الماضي في 23 شباط.