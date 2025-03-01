نيران كثيفة.. حريق يلتهم خيماً للنازحين في الكورة

اندلع حريقٌ كبير، مساء السبت، في أحد مخيمات النازحين السوريين عند مفرق كفر قاهل - قضاء الكورة.

وعلى الأثر، سارع شبان من المنطقة لإخماد النيران ولم تُسجل أي إصابات في الأرواح.