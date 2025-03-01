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لبنان

نيران كثيفة.. حريق يلتهم خيماً للنازحين في الكورة

Lebanon 24
01-03-2025 | 13:58
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اندلع حريقٌ كبير، مساء السبت، في أحد مخيمات النازحين السوريين عند مفرق كفر قاهل - قضاء الكورة.
 
 
وعلى الأثر، سارع شبان من المنطقة لإخماد النيران ولم تُسجل أي إصابات في الأرواح.
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