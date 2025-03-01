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لبنان

"الإشتراكي" و "التوحيد": نستنكر إحراق لافتات "القومي" في الشوف

Lebanon 24
01-03-2025 | 16:11
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دانت معتمدية المناصف (الشوف) في الحزب التقدمي الإشتراكي الاعتداء على الشعارات الخاصة بالحزب السوري القومي الإجتماعي بمناسبة الأول من آذار، وهي ميلاد مؤسس الحزب أنطون سعادة.
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وشددت المعتمدية على حرية العمل السياسي، مؤكدة احترامها لمناسبة الأول من آذار، رافضة "التعرض لأي من الشعارات أو الملصقات المتعلقة بالمناسبة".
 
وأردفت: "إن المعتمدية تتقدم في هذه المناسبة من القوميين السوريين الاجتماعيين بالتهنئة، وتذكر بأن المعلم الشهيد كمال جنبلاط، كان وحيداً في مواجهة قرار إعدام سعادة، صارخاً بوجه إعدام رجل فكر وعقيدة".
 
 
من ناحيتها، استنكرت مفوضية المناصف في حزب "التوحيد العربي"، في بيان، "إقدام جهات على إحراق اللافتات الخاصة بالحزب السوري القومي الإجتماعي، بمناسبة الأول من آذار على طريق عام بلدة كفرفاقود في الشوف".

وطالب البيان من القوى الأمنية بتوقيف المعتدين بأسرع وقت وإحالتهم على القضاء المختص، "لأن خلاف ذلك يؤدي إلى تشجيع ممارسات من هذا النوع".

ودعا الى "ضرورة ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال الرخيصة التي تهدد السلم الأهلي".
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