احذروا.. طرقات جبلية مقطوعة بسبب الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:

عيناتا الارز، كفرذبيان حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، الهرمل سير الضنية، معاصر الشوف كفريا.

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