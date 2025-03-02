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لبنان

احذروا.. طرقات جبلية مقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
02-03-2025 | 00:27
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:
عيناتا الارز، كفرذبيان حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، الهرمل سير الضنية، معاصر الشوف كفريا.
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طرقات جبلية

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