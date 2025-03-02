المناصفة في بلدية بيروت مضمونة وإليكم الأسباب

أكد مصدر نيابي بيروتي أن "لا خوف على المناصفة في بلدية بيروت بالرغم من التفاوت في الأعداد بين المكونات الأساسية للعاصمة".

وعزا المصدر "هذا الإرتياح الى قناعة الجميع في بيروت بأن العيش المشترك هو أساس نهوض العاصمة، كما أن القوى السياسية الأساسية بمن فيهم تيار المستقبل والأحزاب اليمينية المسيحية لديهم كل القناعة بالتحالف في الإنتخابات البلدية مع العائلات والشخصيات السياسية لضمان المناصفة وعدالة التمثيل، بغض النظر عن بعض الخلافات في وجهات النظر من عدد من الملفات السياسية والإنمائية في العاصمة".

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المصدر ختم بأنَّ "الإنتخابات البلدية في بيروت ليست أبداً مقدمة لتحالف في الإنتخابات النيابية بل لها خصوصية واحدة هي ضمان المناصفة في البلدية".