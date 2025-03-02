لا تفرحوا كثيرًا بالطقس المستقر.. فالأمطار ستعود بهذا الموعد!

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منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها المومسية يوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بمنخفض جوّي متوسط الفعالية مصدره الجزر اليونانية مما يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و٢٠ وزحلة بين ٦ و١٧ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد.الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال ٥٥ كلم/ساعة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق وتلامس خلال الليل ال ١٤٠٠ متر.