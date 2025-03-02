سليمان: الاحتفاظ بالسلاح في شمال الليطاني وبخاصة في البقاع والضاحية خطوة اولى نحو التقسيم

Advertisement

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم، "لان اليوم احد المرفع وغداً بداية الصوم الكبير، ارى بصراحة وبحسن نية ان الفصل بين جنوب الليطاني وشماله لجهة تخلّي حزب الله عن سلاحه هو مخالفة صريحة للقرار ١٧٠١ واتفاق وقف اطلاق النار الاخير ومقتلة جديدة للسلام واستمرار للحرب وانهيار للاقتصاد وعزلة دولية للبنان. والادهى والاخطر من ذلك هو ان الاحتفاظ بالسلاح في شمال الليطاني وبخاصة في البقاع وفي الضاحية هو خطوة اولى نحو التقسيم وربما تحت مسمى الفدرالية وهذا ما يخالف الدستور الذي ينص في مقدمته على ان " لا تجزئة ولا تقسيم ".وتابع: "اقول ذلك لان لا وظيفة لهذا السلاح طالما الجنوب سيكون خالياً من السلاح والانشاءات العسكرية الا الوظيفة الداخلية المنوطة اساسا بالقوى الامنية اي اعتماد الامن الذاتي واناطة مهام الدفاع عن الوطن للجيش اللبناني. اتوجه بكلامي هذا لجميع المواطنين الملتزمين بوثيقة الوفاق الوطني و للمؤيدين للفدرالية والمعارضين لها ولحزب الله وجمهوره ، الطائف نص على اللامركزية فلنوسعها. اللهم اني بلغت".