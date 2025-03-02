وزيرة الشباب مثّلت رئيس الحكومة في حفل اختتام ورشة شبابية حول المواطنة

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مثلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في حفل اختتام ورشة شبابية حول المواطنة نظمتها جمعية "التنمية للإنسان والبيئة- DPNA"، تحت إشراف سفارة فرنسا في لبنان.وخلال الحفل، جدد السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو التزام بلاده تجاه لبنان وشبابه، فيما نقلت الوزيرة بايراقداريان رسالة رئيس الحكومة ووزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى "أهمية مستقبل لبنان وشبابه".وأكدت الوزيرة قداريان أن "الحكومة تعمل على توفير الثقة بمستقبل واعد للشباب، بحيث لا يكون لديهم حاجة للبحث عن فرص خارج وطنهم، بل أن تكون دولتهم قادرة على تأمين مستلزمات الحياة والمستقبل لهم داخل لبنان".