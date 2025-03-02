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لبنان

الطيور المهاجرة في سماء لبنان

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:14
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شهدت سماء لبنان مرور سرب كبير من الطيور المهاجرة، حيث رُصدت أعداد كبيرة منها وهي تُحلّق فوق عدّة مناطق، من بينها مدينة طرابلس.
 
 
وتمكن المواطنون من تصوير الطيور أثناء عبورها فوق لبنان.
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