الطيور المهاجرة في سماء لبنان

شهدت سماء لبنان مرور سرب كبير من الطيور المهاجرة، حيث رُصدت أعداد كبيرة منها وهي تُحلّق فوق عدّة مناطق، من بينها مدينة طرابلس.

وتمكن المواطنون من تصوير الطيور أثناء عبورها فوق لبنان.