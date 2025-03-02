قرار يتعلّق بمنع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر

بناء على متابعة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بيان مشترك جاء فيه، أنه بعد التنسيق مع قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد جوزيف مسلّم وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، "تقرر، وبسبب زحمة السير، منع مرور الشاحنات كافة على طريق ضهر البيدر الدولي يوميًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ومن الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً بدءًا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 3 آذار، على ان تتم إعادة النظر بالتوقيت واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص وفقا لمعطيات حركة السير.

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