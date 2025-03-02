Advertisement

لبنان

قرار يتعلّق بمنع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1327906-638765226878913284.jpg
Doc-P-1327906-638765226878913284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بناء على متابعة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بيان مشترك جاء فيه، أنه بعد التنسيق مع قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد جوزيف مسلّم وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، "تقرر، وبسبب زحمة السير، منع مرور الشاحنات كافة على طريق ضهر البيدر الدولي يوميًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ومن الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً بدءًا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 3 آذار، على ان تتم إعادة النظر بالتوقيت واتخاذ القرارات  المناسبة بهذا الخصوص وفقا لمعطيات حركة السير.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-03-02
10:15 | 2025-03-02
09:39 | 2025-03-02
09:36 | 2025-03-02
08:58 | 2025-03-02
08:50 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24