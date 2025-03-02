Advertisement

لبنان

إزالة بسطات في طرابلس

Lebanon 24
02-03-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1327919-638765258789132726.jpg
Doc-P-1327919-638765258789132726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عملت مخابرات الجيش على إزالة البسطات في منطقة السرايا العتيقة والسوق العريض وفي محلة النجمة في طرابلس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عدد من النواب بدأوا بالوصول إلى ساحة النجمة وأول الواصلين النائب إدغار طرابلسي
lebanon 24
02/03/2025 17:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الصفاء والعهد.. وتعادل النجمة والراسينغ
lebanon 24
02/03/2025 17:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وسقوط جرحى.. هذا ما حصل في طرابلس
lebanon 24
02/03/2025 17:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار!
lebanon 24
02/03/2025 17:54:53 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

النجمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-03-02
10:38 | 2025-03-02
10:15 | 2025-03-02
09:39 | 2025-03-02
09:36 | 2025-03-02
08:58 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24