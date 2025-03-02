آخر المعلومات عن انفجار صهريج الغاز في عكار... إليكم حصيلة القتلى

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ انفجار صهريج الغاز في بلدة الدوسة – عكار أسفر عن مقتل 4 أشخاص هم: أم وأولادها الثلاثة.



ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران، بينما التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.