جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط "سأزور دمشق مجدداً لأقول للجميع إن الشام هي عاصمة سوريا، وطلبت موعداً للقاء أحمد الشرع".

وأضاف جنبلاط في مؤتمرٍ صحافيّ، أنّ "إسرائيل هي من تُعرقل الـ1701، وسنبقى كما كنّا مع القوى الوطنيّة ضدّ الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية في يوم ما ويأتي الحلّ للاجئين الفلسطينيين".

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وأشار إلى أنّ "إسرائيل تُريد استخدام الطوائف والمذاهب لمصلحتها ولتفتيت المنطقة".

وتابع جنبلاط: "هناك احتلال في الجنوب، ونُعوّل على اتصالات الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الدول الكبرى".

ولفت إلى أنّه "في سوريا هناك مشروع تخريب للأمن القومي العربيّ".