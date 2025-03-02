هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات

قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ لا صحة للأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن توقيف مُخابرات الجيش للمنشد علي بركات، بتهمة التعامل مع إسرائيل.

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