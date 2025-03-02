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لبنان

هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات

Lebanon 24
02-03-2025 | 09:39
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قال مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ لا صحة للأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن توقيف مُخابرات الجيش للمنشد علي بركات، بتهمة التعامل مع إسرائيل.
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الجيش

علي بركات

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