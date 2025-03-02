Advertisement

لبنان

الجيش: عملية دهم في بلدة القصر – الهرمل

Lebanon 24
02-03-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1327967-638765360946784021.png
Doc-P-1327967-638765360946784021.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر – الهرمل منزل المواطن (ه.م.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
Advertisement
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-03-02
13:50 | 2025-03-02
13:30 | 2025-03-02
13:10 | 2025-03-02
13:00 | 2025-03-02
12:34 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24