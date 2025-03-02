الجيش: عملية دهم في بلدة القصر – الهرمل

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر – الهرمل منزل المواطن (ه.م.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق" .