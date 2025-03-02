في طرابلس.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

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تطور اشكال على افضلية مرور بين المدعو "ع.ق" وآخر مجهول في محلة طريق القلعة - طرابلس قبل موعد الافطار الى إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاول ما ادى الى اصابته في قدميه فيما فرار مطلق النار الى جهة مجهولة بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجريح الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.