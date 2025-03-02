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لبنان

"حزب الله" تقبل التعازي باستشهاد نصرالله وصفي الدين في النبطية

Lebanon 24
02-03-2025 | 12:34
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تقبلت قيادة "حزب الله" في منطقة جبل عامل الثانية التعازي باستشهاد امينها العام السيد حسن نصرالله والامين العام السيد هاشم صفي الدين، وذلك في النادي الحسيني لمدينة النبطية الذي غص بالشخصيات والوفود الرسمية والشعبية ومن ابرزهم النواب: حسن فضل الله، حسن عز الدين، هاني قبيسي، وناصر جابر، والوزير السابق يعقوب الصرّاف، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون، مدير فرع مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب في الامن العام العميد فوزي شمعون، مدير مكتب مخابرات النبطية العميد الركن علي اسماعيل، مدير مديرية امن الدولة في محافظة النبطية العقيد حسين طباجة، رئيس دائرة امن عام النبطية المقدم علي حلاوي، وفود من فصائل المقاومة الفلسطينية، وفود من علماء الدين، وفد من البقاع الغربي يرأسه القاضي الشيخ أسد الله الحرشي، رئيس المحاكم الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى السيد علي مكي، ورؤساء بلديات وجمعيات واندية ومخاتير ومواطنين. وتلي مجلس عزاء عن روح الشهيدين.
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