عبد الله: ودعنا اليوم رفيقنا علي عويدات الذي تشهد له الساحات والمواقف

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كتب النائب الدكتور بلال عبد الله على صفحته : "ودعنا اليوم مع الرفاق في أقليم الخروب، رفيقا ومناضلا صلبا، ممن تشهد لهم الساحات والمواقف،في أصعب الظروف وفي ايام المحن. وداعا رفيق علي عويدات، وداعا يا من واكبتنا في كل المهمات، وداعا يا من سهرت الليالي حماية لمنطقتك وأهلك، وداعا يا من أعطيت ولم تسأل، وداعا وتحية لك من كل رفاقك في الحزب التقدمي الإشتراكي، وبخاصة ممن عرفك عن قرب وعمل معك وعاصر نضالاتك.العزاء لزوجتك واولادك ولكل عائلتك وأقربائك ومحبيك.... سنفتقدك".