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لبنان

ارتفاع بدرجات الحرارة وحركة رياح ناشطة.. اليكم حالة الطقس غدًا

Lebanon 24
02-03-2025 | 16:23
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية".
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