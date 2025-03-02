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لبنان
قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة
Lebanon 24
02-03-2025
|
22:48
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كتب وجدي العريضي في" النهار": من يتابع ويواكب وفق معلومات موثوقة لـ"النهار"، يتأكد من مدى جدية الطبقة السياسية برمّتها، واستعداداتها التي انطلقت لا فقط للبلدية والنيابية، وإن كان الاستحقاق البلدي والاختياري يعتبر "بروفة" للنيابية، بل هو الأساس على مستوى الحاصل الانتخابي وسواه من الحسابات التي بدأ يعدّ البعض العدة لها منذ اليوم.
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في السياق، وأمام التحالفات المتوقعة، فالتناغم الأرسلاني الجنبلاطي على قدم وساق، من خلدة إلى كليمنصو والعكس صحيح، في ظل اللقاءات التي تحصل بين الزعيمين الدرزيين، في وقت وإن كان التحالف بينهما مرتقباً، كذلك التواصل مستمر بين دارة خلدة والجاهلية عبر الوزير السابق وئام وهاب، ولا سيما أنهما تحالفا في الاستحقاقات النيابية السابقة، فهل يعود التحالف بينهما في الانتخابات المقبلة؟ فضلاً عما يجري في كل المقار السياسية والحزبية من اجتماعات واتصالات وزيارات تبقى بعيداً عن الأضواء والإعلام.
أما على صعيد قانون الانتخاب، فثمة معلومات موثوقة لـ"النهار"، بأن الصوتين التفضيليين يشقان طريقهما في إطار تعديل متوقع على القانون الانتخاب الحالي، وإن كان المكوّن المسيحي حتى الساعة لم يعط الجواب الشافي والكافي، لكن ثمة اتصالات بين الحلفاء السابقين لهذا الغرض، فيما عُلم زيارة من بعض النواب الحزبيين لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الآونة الأخيرة، إذ بحث هذا الموضوع وبات جدياً.
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